Coup d’envoi à Casablanca du 13è Rallye de la Marche Verte

jeudi, 31 octobre, 2024 à 14:09

Tit Mellil (province de Médiouna) – Le coup d’envoi de la 13ème édition du Rallye de la Marche Verte, organisée par l’Association Maghrébine des Sports Automobiles (AMSA), a été donné jeudi à Tit Mellil (province de Médiouna/Casablanca).

Cet événement sportif, organisé jusqu’au 3 novembre sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, allie sport et engagement social et vise à promouvoir le patrimoine naturel du Royaume.

Le programme de cette édition comprend trois étapes : la première relie la commune de Tit Mellil à la ville de Midelt en passant par Azrou, la deuxième se déroule entre Midelt et Goulmima en passant par la région de Rich, tandis que la troisième prévoit un retour à Casablanca avec une escale à Ifrane.

Dans une déclaration à la MAP, Ahmed Khoya, président de l’AMSA, a souligné que le Rallye de la Marche Verte, organisé cette année sous le slogan “Le sport au service de l’unité territoriale nationale”, revêt des dimensions sportives, sociales et touristiques.

Il a expliqué qu’outre la sensibilisation aux valeurs et enseignements de la glorieuse Marche Verte, cet événement représente une opportunité pour les participants de découvrir la beauté et la diversité des paysages naturels du Royaume.

M. Khoya a précisé que “le comité d’organisation a veillé, lors du traçage du parcours, à mettre en valeur la diversité naturelle de notre pays, le rallye traversant des zones côtières, des plaines, puis des régions montagneuses et désertiques”.

Il a ajouté que cette édition, à l’instar des précédentes, accorde une grande importance à l’aspect social, précisant qu’un ensemble d’équipements et d’aides seront fournis aux associations de la société civile opérant dans les zones traversées par le rallye.

De son côté, Saida Ibrahimi, directrice de la 13ème édition du Rallye de la Marche Verte, a souligné, dans une déclaration similaire, que l’édition de cette année est marquée par une participation importante, avec 60 pilotes, en plus de nombre de motocyclistes.

Elle a indiqué que le Rallye de la Marche Verte reste fidèle aux principes pour lesquels il a été créé, principalement la célébration des valeurs et principes de la glorieuse Marche Verte, et l’organisation d’activités de sensibilisation pour rapprocher les citoyens de la philosophie de la Marche Verte et de ses leçons imprégnées des valeurs d’authenticité, de paix et de patriotisme.