Coupe du monde du kitesurf (Dakhla): quatre participants marocains qualifiés au 3è tour

mardi, 1 octobre, 2024 à 15:55

(DNES: Houdaifa El Hajjam)

Dakhla – Quatre Marocains se sont qualifiés mardi pour le 3è tour de la Coupe du monde du Kitesurf “Prince Héritier Moulay El Hassan – Global Kitesports Associations (GKA) 2024”, qui se tient à Dakhla jusqu’au 6 octobre, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Ainsi, le rider marocain Mounim Maji a décroché son ticket de qualification dès le premier tour, disputé lundi, tandis que les trois autres Marocains ont assuré leur qualification à l’issue des repêchages, mardi. Il s’agit de Mohammed Ali Bakkali, Ismail Adarzane et Ghali Khtour.

Maji a pris le meilleur sur le Français Charly Martin après avoir réalisé un score de 11.70 points contre 11.30 points.

De son côté, Mohammed Ali Bakkali s’est hissé au troisième tour à la faveur d’un score de 13.40 points, contre 5.97 pour le Cap-verdien Kelton Lopes.

Idem pour ses compatriotes Ismail Adarzane qui a eu le dernier mot (8.50 pts) face au Portugais Simao Bilro (6.80 pts) et Ghali Khtour, auteur d’une performance de 6.54 points face au Brésilien Felipe Monnerat (1.67).

Dans ce sens, l’athlète Mohammed Ali Bakkali a souligné, dans une déclaration à la MAP, avoir réalisé la meilleure performance lors des repêchages, notant que la concurrence lors du 3è tour sera très relevée étant donné que les riders qui y prennent part figurent dans le top 10 mondial.

De son côté, Ismail Adarzane a formulé le souhait de voir les sportifs marocains signer des résultats satisfaisants lors de cette compétition et hisser haut les couleurs nationales.

Axé sur le développement socio-sportif et touristique de la Région et du Maroc, cet événement prouve, d’année en année, sa place et sa notoriété en tant que rendez-vous incontournable pour le surf, le kitesurf et le wingfoil.