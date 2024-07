Coupe du Trône de football (finale): le Raja Casablanca s’adjuge son 9e titre en battant l’AS FAR (2-1)

lundi, 1 juillet, 2024 à 19:50

Les travaux de la 8è session du comité conjoint chargé du suivi de l’accord de libre-échange États-Unis-Maroc ont été ouverts ce lundi à Washington, au département du Commerce américain, sous la coprésidence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et du Représentant adjoint du Commerce des États-Unis pour la région de l’Europe et du Moyen-Orient, Bryant Trick.