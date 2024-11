Coupe du Trône de futsal Special Olympics: l’Association des parents et amis des enfants handicapés mentaux de Casablanca sacrée

dimanche, 10 novembre, 2024 à 21:03

Rabat – L’équipe de l’Association des parents et amis d’enfants handicapés mentaux de Casablanca a remporté, dimanche à la salle Ibn Yassine à Rabat, la 21è édition de la Coupe du Trône de futsal Special Olympics.

L’équipe de l’Association des parents et amis des enfants handicapés mentaux de Casablanca a été sacrée après avoir battu en finale l’équipe de l’Association Amal pour la réadaptation du handicap de Meknès sur le score de 4 à 1.

La troisième place de la Coupe du Trône de futsal Special Olympics est revenue à l’équipe du Centre national Mohammed VI pour les handicapés de Fès.

Au terme de ce rendez-vous sportif, Lalla Soumaya El Ouazzani, présidente de Special Olympics Maroc a procédé à la remise de la Coupe du Trône et de la Coupe de Feue SAR la Princesse Lalla Amina aux vainqueurs.

Le titre de la 20è édition de la Coupe de Feue SAR la Princesse Lalla Amina est revenu à l’équipe de l’Association Al-Awael de la préfecture de M’diq Fnideq, en s’imposant en finale contre l’Association Atfal Biladi d’El-Hajeb par 1 but à 0, tandis que l’équipe de l’Association Tahadi de Guelmim est arrivée en 3ème position.

Un total de 24 associations a participé aux éliminatoires de la Coupe du Trône de futsal et de la Coupe de Feue SAR la Princesse Lalla Amina, réparties en quatre groupes représentant les différentes régions du Royaume.

A cette occasion, la directrice nationale de Special Olympics Maroc, Zaineb Larhrib a indiqué dans une déclaration à la presse que la 21è édition de la Coupe du Trône de futsal Special Olympics et la 20è édition de la Coupe de Feue SAR la Princesse Lalla Amina, ont suscité un engouement à l’instar des précédentes éditions, que ce soit au niveau de l’aspect technique qu’organisationnel ainsi qu’en termes de mobilisation des associations et des sportifs, soulignant que l’objectif de cette compétition consiste en la poursuite des efforts visant l’intégration des personnes aux besoins spécifiques dans la société à travers le sport.

Mme Larhrib a ajouté que cet objectif est celui auquel aspire Special Olympics Maroc, conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI, relative à l’inclusion sociale des personnes aux besoins spécifiques.

Elle a relevé que cette édition a vu la poursuite du travail mené par les cadres de Special Olympics Maroc, sous la présidence de Lalla Soumaya El Ouazzani, qui suit de près toutes les activités sportives et les programmes de formation.

De son côté, le joueur de l’Association des parents et amis d’enfants handicapés mentaux de Casablanca, Ait Aziz Abdel Ghani, a indiqué dans une déclaration similaire que la finale a été très disputée, ajoutant que ses coéquipiers ont appliqué les instructions de l’entraîneur, ce qui leur a permis de contrôler le match.

Le joueur de l’équipe de l’Association Al-Awael de la préfecture de M’diq Fnideq, Bakr Roudani a, pour sa part, exprimé sa satisfaction d’avoir remporté le titre de la Coupe de Feue SAR la Princesse Lalla Amina, ajoutant que le match a été réhaussé par la présence remarquable des supporters.

Ont pris part à la finale de la Coupe du Trône de futsal Special Olympics le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Mohamed Saad Berrada, la ministre de Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Naima Ben Yahia, le Wali coordinateur national de l’Initiative nationale pour le développement humain, Mohamed Dardouri, ainsi que des personnalités du monde du sport et de la société civile.