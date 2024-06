Coupe du Trône de handball (2023-2024): L’AS FAR remporte le titre aux dépens de Mountada Derb Sultan

dimanche, 30 juin, 2024 à 18:21

Une palette d’intellectuels et d’hommes de lettres de Fès et d’ailleurs ont rendu, samedi, un hommage posthume à l’écrivain et dramaturge, Mohamed Al Kaghat à l’occasion du 23ème anniversaire de sa disparition, saluant la mémoire d’un créateur hors pair ayant marqué de son empreinte la scène culturelle marocaine.