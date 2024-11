La course Eurafrica Trail, un événement sportif unique reliant deux continents et trois pays

vendredi, 1 novembre, 2024 à 12:42

M’diq – La course internationale “Eurafrica Trail”, dont deux étapes se dérouleront les 3 et 4 novembre dans la préfecture de M’diq-Fnideq, est un événement unique reliant trois pays, à savoir l’Angleterre, l’Espagne et le Maroc, et les continents européen et africain, avec la participation d’athlètes internationaux de 14 pays.