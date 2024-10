Dakhla, capitale mondiale des sports nautiques

mardi, 1 octobre, 2024 à 16:06

(DNES : Houdaifa El Hajjam)

Dakhla – Au fil des années, Dakhla, perle du Sud du Royaume, ne cesse de gagner en notoriété et de confirmer sa place en tant que destination de prédilection pour les férus des sports nautiques, à la faveur des potentialités naturelles et touristiques dont elle regorge.

Dakhla n’a aujourd’hui rien à envier aux autres capitales mondiales des sports nautiques, à l’instar de Tarifa en Espagne, Cabarete en République dominicaine ou encore Morne aux Iles Maurice.

Grâce à ses atouts naturels, ses vents forts et son climat modéré tout au long de l’année, Dakhla confirme encore une fois son rayonnement sportif international, drainant ainsi les amoureux des sports de glisse à travers le globe, en particulier dans les catégories de kitesurf et Wingfoil.

La 14-ème édition de la Coupe du monde du Kitesurf “Prince Héritier Moulay El Hassan-Global Kitesports Associations (GKA) 2024” et la 3-ème édition de la Coupe du monde du Wingfoil “Global Wingsports Association (GWA) 2024” se poursuivent jusqu’au 6 courant à Dakhla, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Il va sans dire que la région de Dakhla-Oued Eddahab dispose d’infrastructures touristiques lui permettant de s’ériger en destination de choix pour les riders mondiaux, à l’instar de son aéroport qui répond aux standards internationaux, ses hôtels classés, appartements hôteliers, outre une infrastructure routière moderne, des espaces de divertissement.

Dans ce sens, Daniela Moreno, une participante espagnole dans la catégorie du kitesurf, a indiqué “avoir appris ce sport ici-même à Dakhla, étant donné que les plages des Iles Canaries sont pleines de rochers”.

Elle a relevé, dans une déclaration à la MAP, que cela fait maintenant huit ans qu’elle vient pratiquer son sport préféré à Dakhla, notant qu’il s’agit de sa première participation au championnat du monde du kitesurf.

Elle n’a pas caché, à cette occasion, sa joie de revenir à Dakhla, saluant l’hospitalité de la population locale.

Pour sa part, Isabel Trebino, une autre participante espagnole dans la catégorie de wingfoil, a fait savoir qu’elle découvre la ville de Dakhla pour la première fois, mettant en avant les atouts naturels et touristiques de la ville.

Même son de cloche chez Maria Mar, une autre athlète espagnole qui prend part à la même compétition, et qui a souligné dans une déclaration similaire que c’est la deuxième fois qu’elle visite Dakhla et qu’elle compte y revenir plusieurs fois dans l’avenir.

“La compétition se déroule dans de bonnes conditions qui incitent à signer des résultats remarquables”, a-t-elle dit.

Prennent part à ces deux événements mondiaux, organisés par l’Association du Lagon de Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle, quelque 70 sportifs d’élite représentant 17 pays, dont les Marocains Ali Bakali, Mounaim Maji, Ismail Adarzane et Mohammed Ghali khatour en Kitesurf et Hammouda Houine en Wingfoil.