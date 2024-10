El Jadida: Coup d’envoi de la 3è étape du Morocco Royal Tour de saut d’obstacles

jeudi, 3 octobre, 2024 à 23:05

El Jadida – Le coup d’envoi de la 3-ème et ultime étape du 13-ème Concours international de saut d’obstacles “Morocco Royal Tour” a été donné jeudi au Parc des expositions Mohammed VI d’El Jadida sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

L’organisation de cette compétition s’inscrit dans le cadre du 15è Salon international du cheval (1-6 octobre). Treize épreuves se tiendront, lesquelles seront sanctionnées par le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI.

L’étape d’El Jadida est la 3-ème après celles de Tétouan (19-22 septembre) et de Rabat (26-29 septembre). Elle connaît la participation de 133 cavaliers et 263 chevaux se 16 pays.

Abdelkebir Ouaddar et El Ghali Boukaa seront les cavaliers les plus éminents, en plus de 56 autres, qui représenteront le Maroc dans cette compétition.