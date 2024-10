El Jadida: Signature d’une déclaration d’intention pour renforcer la coopération maroco-française dans le secteur équin

samedi, 5 octobre, 2024 à 14:09

El Jadida – Une déclaration d’intention visant à renforcer la coopération maroco-française dans le secteur équin a été signée, samedi, en marge de la 15-ème édition du Salon du Cheval d’El Jadida.

Cette déclaration d’intention a été signée entre l’Institut français du Cheval et de l’Equitation (IFCE), la Fédération française d’Equitation (FFE), la Fédération royale marocaine des Sports équestres (FRMSE) et la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC).

Ladite déclaration, dont la cérémonie de signature, a été présidée par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, marque une importante avancée vers une coopération plus étroite entre les filières équines marocaine et française.

S’inscrivant dans le cadre de la feuille de route signée par les ministres de l’Agriculture des deux pays le 22 avril dernier au Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), elle a pour objectif de renforcer les échanges dans les secteurs agricole et forestier, tout en mettant en avant l’importance des partenariats entre les filières équines des deux pays.

La déclaration d’intention vise également à structurer l’échange d’informations et de faciliter les collaborations futures dans des domaines d’intérêt commun.

A cette occasion, le directeur général de la SOREC, Omar Skalli, a souligné que la signature de cette déclaration d’intention s’inscrit dans le cadre d’échanges bilatéraux entre le Maroc et la France, plus particulièrement dans le secteur de l’agriculture.

“L’objectif demeure l’échange d’expertises et de formations et la mise en valeur des filières équines des deux pays, en matière de compétences, d’échanges commerciaux et de sciences de génétique”, a-t-il ajouté dans une déclaration à la presse à l’issue de la signature.

M. Skalli s’est, par ailleurs, félicité du grand développement des écosystèmes marocain et français du cheval, “ce que nous avions réalisé lors d’une réunion préparatoire avec la plupart des acteurs des deux pays”.

Dans le même sillage, le directeur général de la Fédération royale marocaine des Sports équestres, Badre Fakir, a indiqué que cette signature vient renforcer la coopération bilatérale entre le Maroc et la France d’autant qu’elle vise le développement du secteur équin.

Il a relevé la nécessité de valoriser la formation et les compétences relatives au cheval.

De son côté, le directeur général de l’IFCE, Jena-Rock Gaillet, s’est félicité de “l’excellente” coopération entre le Maroc et la France, notant que cette signature vient concrétiser “toute la partie filière équine”.

Dans ce sens, il a mis l’accent sur l’importance des échanges entre les Instituts des deux pays au même titre que les Associations, les Fédérations et le secteur privé.

Un diagnostic des deux filières permettra d’identifier les opportunités de coopération, notamment en ce qui concerne le développement des utilisations du cheval Barbe et Arabe Barbe, le partage d’expertise et la formation, ainsi que l’innovation et la Recherche – Développement.

Un comité de pilotage sera mis en place pour suivre les étapes de cette coopération, avec un point d’étape intermédiaire prévu en marge du Salon du Cheval de Paris en décembre 2024.