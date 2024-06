Eliminatoires africaines Mondial-2026 (3è journée/Gr. E): « le plus important reste la gagne » (Regragui)

samedi, 8 juin, 2024 à 0:02

Agadir – Le sélectionneur national Walid Regragui a assuré que la victoire des Lions de l’Atlas face à la Zambie (2-1), vendredi à Agadir lors de la 3è journée (groupe E) des éliminatoires africaines du Mondial-2026 est « importante » dans la course à la qualification au Mondial.

« On a fait un match correct pour gagner les trois points à domicile. Marquer deux buts à domicile est important, mais il faut admettre que les qualifications sont devenues difficiles », a-t-il dit lors de la conférence de presse qui a suivi le match entre l’équipe du Maroc et son homologue zambienne.

« Je suis très serin. Je crois en mon groupe qui sera prêt dans l’avenir. C’est le haut niveau, il n’y a pas de matches faciles. L’essentiel est de gagner les trois points », a-t-il poursuivi.

Le sélectionneur national n’a pas caché son inquiétude après le relâchement constaté chez l’équipe nationale après avoir marqué les deux buts.

« Je suis inquiet pour le but encaissé. On a un peu le doute de la dernière CAN. C’est ce genre de matchs qui vont nous aider à progresser. Je sais que la prestation ne satisfait pas tout le monde, mais la réponse se fera sur le terrain », a-t-il analysé, relevant que le staff technique se penchera sur ce volet pour que les joueurs gardent le même niveau de concentration.

Commentant le comportement de Hakim Ziyech et Youssef En-Neseyri, qui étaient frustrés après leur remplacement, Regragui a affirmé qu’il s’agit d’ «une réaction tout à fait normale, car, a-t-il dit, tout joueur espère jouer et donner le meilleur de lui-même ».

« Un joueur qui n’est pas fâché après sa sortie, c’est quelque chose d’anormale. C’est moi qui prends les décisions. On avait besoin d’un sang neuf. J’assume d’avoir aligné Ziyech au début, mais quand il fallait le changer, je n’ai pas hésité », a-t-il indiqué, soulignant que « le plus important reste l’équipe nationale ».

S’agissant du prochain match des Lions de l’Atlas face au Congo, mardi à Agadir, Regragui a affirmé que la victoire est primordiale pour rester en tête du groupe.

« Contre le Congo, l’essentiel est de s’imposer. Nous respectons cette équipe et ferons le maximum pour hisser notre niveau. On tentera de corriger les erreurs commises lors de ce match », a-t-il ajouté.

Après cette victoire, le Maroc consolide sa place de leader du groupe E avec six points, récoltés en deux rencontres.

Le match contre la sélection du Congo Brazzaville, comptant pour la 4è journée, se tiendra le 11 juin au grand stade d’Agadir (20h00), au lieu du stade des Martyrs à Kinshasa en République démocratique du Congo.