Éliminatoires CAN-2025 (3è et 4è J.): Les deux matchs Maroc/Centrafrique auront lieu au Stade d’honneur d’Oujda

samedi, 7 septembre, 2024 à 20:53

Rabat – Les deux confrontations entre le Maroc et la Centrafrique, comptant pour les 3è et 4è journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2025) auront lieu au Stade d’honneur d’Oujda, a annoncé la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

“Dans le cadre des 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN-2025, le Maroc affronte la Centrafrique au Stade d’honneur d’Oujda entre le 7 et le 15 octobre”.

Les Lions de l’Atlas ont démarré leur périple dans ces éliminatoires par une victoire face au Gabon (4-1), vendredi à Agadir.

Le deuxième match opposera, lundi, les Lions de l’Atlas au Lesotho.

La phase finale de la CAN (Maroc-2025) aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.