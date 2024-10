Eliminatoires CAN-2025 (4è journée/Gr.B) : les nouveaux joueurs convoqués ont fait une bonne prestation (Walid Regragui)

mercredi, 16 octobre, 2024 à 0:04

Oujda – Le sélectionneur national, Walid Regragui a indiqué, mardi à Oujda, que les nouveaux joueurs convoqués pour disputer les deux matchs contre la République centrafricaine dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) ont fait une bonne prestation.

“Les nouveaux joueurs convoqués se sont vite adaptés avec le groupe”, s’est félicité Regragui en conférence de presse d’après match contre la Centrafrique (4-0), ajoutant que ces joueurs, à l’instar de Jamal Harkas, Youssef Belammari, Osame Sahraoui ou encore Reda Belahyane, ont donné satisfaction et auront le temps pour évoluer avec l’effectif.

Commentant la performance de Eliesse Ben Seghir, le coach a souligné qu’”on a vu un grand niveau de ce joueur avec qui on a beaucoup travaillé”, ajoutant qu’”il a fait un bon match en allant en profondeur. Il a beaucoup de qualités et il va grandir avec l’équipe nationale. On a de la chance de l’avoir récupéré pour intégrer l’équipe nationale”.

Concernant les joueurs de la Centrafrique, Regragui a estimé qu’”ils sont bons offensivement et rigoureux tactiquement”, expliquant que “j’avais des craintes sur le 2e match contre la Centrafrique, mais les éléments nationaux ont bien géré la rencontre”.

Il a relevé que l’équipe nationale “a laissé beaucoup d’espace derrière quand elle était en bloc haut”, ajoutant que “nous aurons plus de certitudes en jouant plus de matchs”.

“Le plus important est de trouver l’équilibre entre le bloc offensif pour marquer des buts et le bloc défensif pour ne pas être surpris en contre-attaque”, a-t-il souligné.

Grâce à cette nouvelle victoire contre la République centrafricaine, le Maroc conforte sa place en tête du groupe B avec 12 points obtenus en quatre victoires, devançant le Gabon qui compte 7 unités. La Centrafrique est troisième avec 3 points, alors que le Lesotho ferme la marche avec un seul point.

Lors de la 5è journée, l’équipe nationale se déplacera au Gabon, le 11 novembre prochain, alors que le Lesotho accueillera la République centrafricaine.