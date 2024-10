La Fédération Royale Marocaine de Polo tient son AGO, le 8 octobre à Rabat

jeudi, 3 octobre, 2024 à 19:04

Rabat – La Fédération Royale Marocaine de Polo tient son assemblée générale ordinaire (AGO) au titre de a saison 2023, le 8 octobre au Club Polo de la Garde Royale à Souissi – Rabat.

L’ordre du jour de cette réunion, qui débutera à 16h00, comprend, notamment, la consultation du compte rendu de la dernière AGO et la lecture et examen des rapports moral et financier.

Lors de cette assemblée, il sera également procédé à la constitution du bureau directeur de la Fédération Royale Marocaine de Polo et l’examen des points inscrits à l’ordre du jour.