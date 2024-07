Football féminin : début du championnat national professionnel D1 et D2 le 21 septembre

vendredi, 19 juillet, 2024 à 14:38

Rabat – Le comité directeur de la Ligue Nationale de Football Féminin (LNFF), réuni jeudi, a fixé au 21 septembre la date de début du championnat national professionnel de première (D1) et deuxième (D2) divisions.

Présidée par Khadija Illa, présidente de la Ligue nationale de football féminin (LNFF), la réunion a été consacrée à la discussion de plusieurs points, notamment la possibilité d’enregistrement de quatre joueuses de nationalité étrangère, avec la possibilité d’inscription de trois d’entre-elles dans la feuille d’arbitrage lors des matchs de la première et de la deuxième division de la saison sportive 2024-2025, lit-on dans un communiqué publié sur le site web de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Le comité directeur de la LNFF a fixé également au 02 septembre la date du tirage au sort du championnat national professionnel de football féminin et du championnat national U17 (saison 2024-2025) ainsi que les éliminatoires de la Coupe du Trône 2023-2024.

Selon la même source, le 1er tour des éliminatoires de la Coupe du Trône aura lieu le 26 octobre prochain, ajoutant que le comité directeur de la LNFF a débattu des dispositions générales en matière d’organisation du championnat national seniors de football féminin et du championnat national U17.

Ces dispositions concernent, entre autres, la tenue des assemblées générales des clubs D1 et D2 avant le 31 août 2024, la validation de la répartition des clubs en lice au championnat national professionnel D2 (groupes nord et Sud) et au championnat U17 outre la réduction du nombre maximum des joueuses qualifiées à 23 joueuses au lieu de 25.