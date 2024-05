FRMF/FIFA : Lancement d’un stage certifiant pour les instructeurs formateurs des entraîneurs

lundi, 13 mai, 2024 à 15:40

Casablanca – Un stage de formation certifiante pour les instructeurs formateurs des entraîneurs de football au Maroc a été lancé lundi à Casablanca, à l’initiative de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et la FIFA (fédération internationale).

Ce stage de formation décernera un certificat d’instructeur reconnu par la FIFA et la CAF (confédération africaine), permettant aux participants de diriger et animer des formations CAF.

Un total de dix-sept entraîneurs marocains sélectionnés prennent part, du 13 au 17 mai, à ce stage après avoir validé cinq modules de formation en ligne. Ils auront ainsi l’occasion d’enrichir leurs connaissances et leurs compétences dans le domaine de la formation des entraîneurs.

Cet événement marque une étape importante dans le processus de développement du football dans le Royaume, en investissant dans la formation des entraîneurs pour promouvoir l’excellence et l’innovation dans le domaine du football.

A cette occasion, l’expert des instructeurs FIFA, Giovani Fernandes a affirmé, dans une déclaration à la MAP, que ce nouveau projet a déjà fait bénéficier les candidats de plus de 150 heures de formation en ligne, expliquant que le stage entame sa phase présentielle pour permettre d’appliquer les différentes théories développées dans le cadre du programme.

De son côté, l’instructeur UEFA/FIFA Dany Ryser a mis en avant l’importance de ce projet qui aiguisera les compétences des formateurs ce qui assurera une efficacité optimale pour les entraîneurs et les joueurs, notant que la formation des entraîneurs est un élément clé pour le développement du football.

Pour sa part, l’instructeur CAF/FIFA Mayacine Mar a souligné que la fédération internationale a développé depuis quelques années un cadre de formation des formateurs d’entraîneurs en faveur des fédérations nationales, dédié à prendre en charge la formation dans les pays bénéficiaires, précisant que les candidats formés seront les seuls capables de pouvoir former les entraîneurs.

Ce stage constitue, par ailleurs, une opportunité de développement personnel et social pour les entraîneurs, qui pourront également actualiser leurs connaissances et consolider leurs acquis, a-t il poursuivi.

Pour sa part, l’entraîneur de l’Union Touarga sports Abdelouahed Zamrat a salué les efforts de la Fédération qui a permis l’échange d’expériences avec des experts internationaux, ajoutant que ce programme permettra de renforcer les compétences des candidats et de booster le niveau du football au niveau national.

Ce stage de formation en présentiel offrira aux participants une immersion totale dans le contenu pratique et interactif de la formation. Les lauréats de ce programme intensif seront accompagnés afin de valider leurs certificats et de garantir l’application adéquate des connaissances acquises.