Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de Tbourida (3è J.): La sorba du Moqaddem Charaf El Bahraoui prend la tête du classement

Le pacte d’allégeance (la Béia) et la forte symbiose entre les Marocains et les Sultans et Rois Alaouites constituent un pilier solide pour la stabilité socio-politique au Royaume, ont souligné, jeudi à Marrakech, les participants à la 4ème édition du colloque spirituel international Moulay Ali Cherif Al-Mourrakouchi.