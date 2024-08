Jeux paralympiques 2024: Les athlètes marocains débarquent à Paris

mercredi, 21 août, 2024 à 16:04

Paris – Les premiers sportifs paralympiques marocains ont débarqué, mercredi dans la capitale française, pour prendre part aux Jeux paralympiques Paris 2024, prévus du 28 août au 8 septembre.

Lors de ces Jeux, qui regrouperont 182 nations et 22 sports, 38 athlètes marocains défendront les couleurs nationales, en para athlétisme (déficience motrice et visuelle), tennis en fauteuil roulant, para powerlifting, para taekwondo, para cyclisme sur route et cécifoot.

“À Paris, notre but n’est pas seulement de participer, mais pour décrocher un maximum de médailles”, a déclaré à la MAP, Mustapha Fkeoui, secrétaire général de la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPSH), qui conduit la délégation paralympique marocaine, accueillie chaleureusement à son arrivée à l’aéroport parisien d’Orly.

Les athlètes, a-t-il dit, aspirent à atteindre les plus hauts niveaux de performances. “Ce sont des sportifs de haut niveau, déjà titrés, et nous visons non seulement des médailles, mais aussi des records du monde”, a-t-il poursuivi.

“C’est ma quatrième participation aux Paralympiques et je suis déterminé à y réaliser de nouvelles performances et à monter sur le podium, comme lors des éditions précédentes”, a déclaré, pour sa part, Azzedine Nouiri, athlète et champion paralympique marocain au lancer de poids.

“C’est un rêve qui se réalise! grâce à mon titre de championne d’Afrique, je participe aujourd’hui aux Jeux Paralympiques. Nous nous sommes beaucoup entraînés et nous allons tout donner pour obtenir les meilleurs résultats possibles”, a indiqué, de son côté, Najwa Awane, joueuse et championne marocaine de tennis sur fauteuil roulant.

Au total, la délégation paralympique comprend 85 membres, incluant notamment les 38 athlètes, ainsi que du personnel technique, administratif, logistique et médical.

Le Maroc a remporté 38 médailles, au total, lors de ses participations aux Jeux paralympiques depuis 1988 à Séoul, dont 16 d’or, 11 d’argent et 11 de bronze. Le para athlétisme s’est taillé la part du lion avec 34 médailles, tandis que les disciplines de para natation (Séoul 1988), de para triathlon (Rio De Janeiro 2016), de para powerlifting (Londres 2012) et de cécifoot à cinq (Tokyo 2020), se sont contentées du bronze.

Quelque 4.400 athlètes, dont au moins 1.859 femmes, prendront part aux Jeux paralympiques de Paris, en lice dans 549 épreuves, contre 10.500 aux Jeux olympiques (26 juillet au 11 août).

Tout comme les JO, les 549 épreuves paralympiques au programme bénéficieront d’écrins exceptionnels à la capitale française, à l’instar des Invalides pour le para tir à l’arc, de la tour Eiffel pour le cécifoot, du Champ-de-Mars pour le para judo et le rugby fauteuil, ou encore du parc du château de Versailles pour la para équitation.