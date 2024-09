Jeux Paralympiques (Marathon T12): Or et record du monde pour la Marocaine Fatima Ezzahra El Idrissi

dimanche, 8 septembre, 2024 à 14:14

Paris – La para-athlète marocaine Fatima Ezzahra El Idrissi a offert, dimanche, la troisième médaille d’or au Maroc en remportant l’épreuve du marathon (T12), battant, au passage, le record du monde, lors des Jeux Paralympiques de Paris.

El Idrissi a dominé la distance en 2h 48min 36sec, battant l’ancienne marque mondiale qui était de 2h 54min 13sec.

Sa compatriote Meryem En-Nourhi a décroché la médaille d’argent en arrivant 2è en 2:58.18, tandis que l’Espagnole Elena Congost a remporté le bronze (3:00.48).

Chez les hommes, l’athlète marocain, El Amin Chentouf, tenant du titre, s’est contenté de la médaille de bronze dans l’épreuve du marathon (T12), après avoir terminé 3è avec un chrono de 2h 24min 35sec, signant son meilleur temps cette saison.

Le Tunisien Wajdi Boukhili a décroché la médaille d’or en 2:22.05, devant l’Espagnol Alberto Suárez Laso (2:24.02).

Cet exploit porte la moisson du Maroc à 15 médailles, un nombre record, dont 3 en or, 6 en argent et autant en bronze.

Les médailles d’or ont été enlevées par Fatima Ezzahra El Idrissi, Aymane El Haddaoui au 400 m (T47) et Mouncef Bouja au 400 m (T12).

Fatima Zahra El Idrissi sur le 1500 m (T13), Abdelilah Gani (F53) au lancer de poids, Youssra Karim au lancer de disque (F41), Azddine Nouiri au lancer de poids (T34), Ayoub Sadni au 400 m (T47) et Meryem En-Nourhi au marathon (T12) ont remporté l’argent, alors que les médailles de bronze ont été remportées par El Amin Chentouf au marathon (T12), Aymane El Haddaoui dans le concours du 100 m (T47), Ayoub Adouich (-63 kg/K44) et Rajae Akermach (+65 kg/K44) en para-taekwondo, Saida Amoudi au lancer de poids (F34) et Azeddine Nouiri au lancer de poids (F34).