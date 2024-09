Jeux Paralympiques Paris-2024: les joueurs de l’équipe nationale sont déterminés à aller loin dans le tournoi (entraineur)

samedi, 31 août, 2024 à 18:00

Rabat – Les joueurs de l’équipe nationale de cécifoot sont motivés et déterminés à signer un bon résultat lors de leur première sortie face à l’Argentine, dimanche, dans le cadre des Jeux paralympiques qui se tiennent à Paris, a indiqué l’entraineur de la sélection marocaine, Idriss El Mottaqui.

Les joueurs de l’équipe nationale ont poursuivi leurs entrainements dès leur arrivée en France et sont animés d’une volonté de fer afin de relever le défi et honorer les couleurs nationales lors de cette compétition, a déclaré El Mottaqui à la MAP, à l’issue d’une séance d’entrainement effectuée, samedi, par l’équipe nationale.

Il a indiqué, dans ce sens, que la victoire lors du premier match face à l’Argentine, lauréate de la coupe du monde organisée l’année dernière dans la ville anglaise de Birmingham, aura un impact positif sur le moral des joueurs et leur donnera plus de confiance pour disputer les prochains matches.

M. El Mottaqui a reconnu à cette occasion que la confrontation face à la deuxième meilleure sélection à l’échelon mondial derrière le Brésil sera “très disputée”, notant que les éléments nationaux disposent, quand bien même, des armes nécessaires pour défendre leur chance.

L’entraineur national a rappelé que le groupe dans lequel évolue l’équipe du Maroc et qui comprend outre l’Argentine, le Japon et la Colombie est “difficile”, soulignant que les joueurs marocains sont en bonne forme physique à l’exception de deux joueurs blessés lors des entrainements, en l’occurrence El Hammouchi et El Hattab.

L’équipe du Maroc de cécifoot ambitionne de faire mieux que la médaille de bronze historique remportée lors de la dernière édition organisée à Tokyo en 2021.