Jeux Paralympiques Paris-2024 : Les résultats obtenus par les sportifs marocains reflètent le niveau élevé du para sport au Maroc (Pdt de la FRMSPSH)

mercredi, 11 septembre, 2024 à 9:05

Salé – Les résultats obtenus par les sportifs marocains lors des Jeux Paralympiques Paris-2024 reflètent le niveau élevé du para sport au Maroc, a affirmé le président de la Fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPSH), Hamid El Aouni.

« Nous sommes ravis des résultats positifs signés par les athlètes marocains lors de ce rendez-vous international qui sont le fruit d’un travail de préparation continue », a indiqué M. El Aouni dans une déclaration à la presse, à l’occasion de l’arrivée, dans la nuit de mardi à mercredi à l’aéroport de Rabat-Salé, de la délégation marocaine ayant pris part aux Jeux Paralympiques Paris-2024.

« Les sportifs marocains ont brillé dans plusieurs disciplines sportives avec au total 15 médailles remportées, deux records du monde et un record paralympique battus », s’est-il réjouit.

Le responsable fédéral a affirmé que les messages de félicitations de SM le Roi Mohammed VI adressés aux champions paralympiques marocains sont une source de fierté pour eux et une motivation supplémentaire pour se distinguer lors des prochaines échéances afin d’honorer les couleurs nationales.

De son côté, le champion paralympique Aymane El Haddaoui, détenteur de la médaille d’or du 400 m (T47) et de bronze du 100 m (T47), a mis en avant les préparatifs des sportifs marocains qui ont abouti à des résultats remarquables, exprimant le souhait de réaliser des résultats encore plus distingués lors des prochaines participations.

Pour sa part, le médaillé d’argent dans la même épreuve, Ayoub Sadni a indiqué que les sportifs marocains ont réussi à honorer le Maroc lors de cet événement international, notant que les messages de félicitations de SM le Roi Mohammed VI sont une source de motivation pour les athlètes afin de donner le meilleur d’eux-mêmes.

« J’aurais aimé offrir une médaille en or au Maroc mais malheureusement je n’ai pas réussi à conserver mon titre paralympique », a-t-il regretté, relevant que le handisport marocain a de beaux jours devant lui.

La participation du Maroc aux Jeux paralympiques de Paris est la 10è après celles de Séoul 1988, Barcelone 1992, Atlanta 1996, Sidney 2000, Athènes 2004, Pékin 2008, Londres 2012, Rio 2016 et Tokyo 2020.

Le Maroc, dont les champions ont réussi à s’adjuger 15 médailles, dont 3 en or, 6 en argent et autant en bronze à Paris, a ainsi porté sa moisson depuis sa première participation à 53 médailles. Dix-neuf en or, 17 en argent et 17 en bronze.

Le Royaume a pris part aux 17-èmes Jeux paralympiques avec une délégation comprenant 38 sportifs. Ces derniers ont concouru dans les épreuves de para athlétisme (déficience motrice et visuelle), de tennis en fauteuil roulant, de para powerlifting, de para taekwondo, de para cyclisme sur route et de cécifoot.