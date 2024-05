Journée d’étude à Salé sur le droit du sport au Maroc

lundi, 6 mai, 2024 à 19:07

Salé – “Droit du sport au Maroc: étude et analyse de la loi 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports” est le thème d’une journée d’étude organisée lundi par l’Institut Royal de Formation des cadres (IRFC) à Salé, avec la participation de nombre d’experts et de spécialistes dans les politiques sportives et le droit du sport.