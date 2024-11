LDC féminie de la CAF (AS FAR-UWC 2-0): “Un match piège qu’il fallait bien gérer” (Amine Alioua)

vendredi, 15 novembre, 2024 à 21:59

El Jadida – L’entraîneur de l’AS FAR, Mohamed Amine Alioua, a qualifié le match remporté par son équipe face à l’University of Western Cape d’Afrique du Sud (2-0) en Ligue des champions féminine de la CAF de “piège qu’il fallait bien gérer”.

Lors de la Conférence de presse d’après match, Amine Alioua a relevé qu’il a voulu jouer pour la victoire et la qualification, sans vouloir mettre en péril la fraîcheur physique de ses joueuses.

“On savait bien que les Sud-Africaines allaient joueur le tout pour le tout. Elles n’avaient pas le choix !”, a-t-il fait savoir, notant que “l’AS FAR a opté pour un bloc medium et subi parfois le jeu, volontairement”.

Il a, également, indiqué qu’il a effectué quelques changements dans le Onze de départ et en fin de match pour que certaines joueuses ne reçoivent pas de cartons jaunes.

Concernant son adversaire en demi-finales, Amine Alioua s’est montré confiant, affirmant que toutes les équipes sont fortes et que l’AS FAR est concentrée sur son jeu.

Pour sa part, l’entraîneuse de l’University of Western Cape d’Afrique du Sud, Jessica Mbuli, s’est dite fière de la première participation de son équipe à la Ligue des Champions d’Afrique.

“Aujourd’hui, nous avons affronté une forte équipe. Ses joueuses évoluent au plus haut niveau et constituent l’ossature de l’équipe nationale. C’était évident de revoir l’AS FAR aux demi-finales”, a-t-elle dit.

Par ailleurs, elle a salué la bonne organisation de cette compétition au Maroc. “Ce n’est guère une nouveauté que le Maroc abrite plusieurs championnats. L’organisation, la logistique et l’accueil ont été exemplaires”, s’est-elle félicitée.