Ligue des Champions: Le Real Madrid remporte un 15e sacre

samedi, 1 juin, 2024 à 22:25

Londres – Le Real Madrid s’est imposé en finale de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund (2-0), samedi à Londres, s’adjugeant ainsi son quinzième sacre européen, un record absolu.

Le match a été perturbé dès sa première minute par des envahissements de la pelouse, mais les stadiers du mythique Wembley ont rapidement œuvré au retour du calme pour permettre au football de reprendre ses droits.

Après la reprise, Dortmund a pu compter sur la pointe de vitesse de Karim Adeyemi pour se procurer des occasions face à un Real Madrid qui a paru fébrile par moments.

Même son de cloche en seconde période, où les Allemands ont continué de pousser alors que les tentatives madrilènes se sont heurtées à un mur jaune et noir.

Or, le club espagnol a fini par trouver la faille à l’approche du dernier quart d’heure. Dani Carvajal a profité d’un corner parfaitement exécuté par Toni Kroos pour délivrer les madrilènes de la tête (1-0, 74e).

Il n’en fallait pas plus pour réveiller l’ogre européen, qui a totalement repris le contrôle du match après ce but. L’inévitable Vinícius Júnior, servi par Jude Bellingham, a ainsi scellé l’issue de la finale en doublant l’avantage du Real Madrid (2-0, 83e).

Carlo Ancelotti a profité de cette avance pour offrir à Kroos une ovation à Wembley pour sa dernière apparition sous le maillot merengue.

L’Allemand, qui a annoncé qu’il raccrochera les crampons après l’Euro, peut désormais se targuer d’avoir l’un des plus beaux, si ce n’est le plus beau, palmarès du football, avec notamment une Coupe du Monde et six C1.

Cette victoire permet au Real Madrid d’assoir sa domination sur la compétition la plus prestigieuse du continent européen avec quinze titres, loin devant l’AC Milan (7) ou encore Liverpool (6).