Le Maroc décroche 45 médailles aux Gymnasiades scolaires internationales à Manama

jeudi, 31 octobre, 2024 à 23:32

Rabat – Le Maroc a remporté 45 médailles, 16 en or, 12 en argent et 17 en bronze, lors des Gymnasiades scolaires internationales, organisées du 22 au 31 octobre à Manama.

Grâce à cette récolte, l’équipe nationale scolaire prend la première place au niveau africain et la septième à l’échelle mondiale, sur 71 pays représentés par 5400 élèves dans 30 disciplines sportives au programme de cette compétition, organisée sous l’égide de la Fédération internationale du sport scolaire (ISF).

Le Maroc était représenté par 71 élèves dans sept disciplines sportives, à savoir l’athlétisme, le taekwondo, le judo, le karaté, le tir à l’arc, le badminton et la course d’orientation.

Dans un communiqué publié jeudi, le ministère de l’Education nationale du Préscolaire et du Sport a salué les résultats signés par les élèves marocains aux niveaux national et international, mettant en avant les efforts consentis aux côtés de la Fédération royale marocaine du sport scolaire et des fédérations sportives concernées, ainsi que de l’encadrement administratif, pédagogique et technique.

Pour le ministère, ce résultat positif traduit l’intérêt particulier accordé par ce département à la promotion du sport scolaire, en assurant une formation sportive et éducative complète visant à permettre aux élèves de développer leurs talents sportifs.