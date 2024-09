Le Maroc participe à l’Olympiade d’échecs à Budapest

mercredi, 11 septembre, 2024 à 16:42

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a alloué plus de 7 millions de dirhams (MDH) pour soutenir 68 projets dans les domaines de la musique, de la chanson, des arts de la scène et de la chorégraphie au titre de l’année 2024.