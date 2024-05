Maroc/Gabon : signature d’une convention de partenariat pour l’échange des expertises en basketball

mardi, 28 mai, 2024 à 20:57

Rabat – Une convention de partenariat a été signée, mardi à Rabat, entre la Fédération royale marocaine de basketball (FRMBB) et la fédération gabonaise de la discipline dans le but de consolider la coopération et l’échange d’expertises.