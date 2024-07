Marrakech: M. Laftit préside une réunion élargie sur les préparatifs du Mondial 2030

mercredi, 17 juillet, 2024 à 19:38

Marrakech – Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a présidé, mercredi au siège de la Wilaya de la région Marrakech-Safi, une réunion élargie, consacrée à l’examen de l’avancement des préparatifs pour l’organisation de la Coupe du Monde de football 2030.

Ont pris part à cette réunion, le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lekjaa, le Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Farid Chourak, ainsi que les représentants des institutions publiques, des services extérieurs et de l’ensemble des acteurs concernés par ces préparatifs.

Dans son allocution, M. Laftit a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de réunions similaires, tenues dans les villes devant accueillir les matchs du Mondial 2030, et ce dans le contexte des préparatifs intensifs pour l’organisation de cette manifestation sportive planétaire, aux côtés de l’Espagne et du Portugal.

Le ministre a, dans ce sens, appelé les différents acteurs concernés à déployer tous les efforts nécessaires et à mobiliser les ressources financières et humaines indispensables pour accélérer le rythme des préparatifs, mettant en avant l’importance de réussir ces derniers, afin que la Cité ocre soit prête pour ce rendez-vous footballistique mondial.

Dans une déclaration à la presse, M. Lekjaa a souligné que la ville de Marrakech, à la faveur de ses infrastructures, de son patrimoine historique, ainsi que des différents projets de développement lancés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sera un acteur clé dans l’organisation des futurs événements mondiaux dont la Coupe du Monde 2030.

Il a, ajouté, que Marrakech a démontré au fil des années ses capacités exceptionnelles à organiser des manifestations mondiales, rappelant dans ce contexte, les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui se sont tenues dans la ville dans les meilleures conditions.

Par ailleurs, M. Lekjaa a noté que l’engagement de Marrakech à organiser et à accueillir de grands événements à l’avenir, devrait accélérer la dynamique de développement que connaît la ville dans divers domaines, affirmant que cela promeut son cachet “unique” à l’échelle mondiale.

Lors de cette réunion, marquée par la présentation d’exposés par les différents acteurs concernés par l’organisation du Mondial 2030 et des événements sportifs qui le précéderont, l’accent a été mis sur les projets d’aménagement et les infrastructures devant permettre aux villes marocaines, dont Marrakech, d’être bien prêtes pour cet événement footballistique mondial, et ce conformément aux exigences et aux normes de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) notamment en ce qui concerne les infrastructures des stades et des sites d’entraînement, le transport et la mobilité, l’hébergement et le développement durable.