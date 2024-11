M’diq: Plus de 100 participants à la 34e régate “Coupe Al Massira”

dimanche, 17 novembre, 2024 à 19:56

M’diq – Quelque 100 régatiers, hommes et femmes, participent à la 34è édition de la régate “Coupe Al Massira”, qui s’est ouverte dimanche à M’diq, à l’occasion de la célébration du 49è anniversaire de la Marche Verte.

Organisée à l’initiative du Royal Yacht Club de M’diq (RYCM), sous l’égide de la fédération royale marocaine de voile (FRMV), cette manifestation réunit les meilleurs régatiers affiliés aux clubs nationaux.

Cet événement sportif, qui est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier du RYCM, se poursuivra sur deux jours, avec une finale marquée par le déroulement de moult épreuves intégrant toutes les catégories.

Cette régate est une occasion pour la création d’un espace d’échange, l’affinement des compétences techniques des participants, ainsi que la contribution au rayonnement et à la promotion touristique de la préfecture de M’diq-Fnideq.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur technique du RYCM, Hamid Senhaji, a souligné que cette compétition emblématique, organisée par le club depuis sa création il y a 34 ans, figure parmi les plus importantes au niveau national et continental dans la discipline de la voile, et attire un grand nombre de champions marocains.

Il a, dans ce sens, relevé qu’en plus de la symbolique et de l’importance de la compétition, la période choisie constitue un véritable atout pour attirer les régatiers, car le mois de novembre, de par ses conditions météorologiques, offre des conditions idéales pour la pratique de la voile en Méditerranée, d’où l’afflux importants que connaît l’événement.

Cette manifestation, qui s’étend sur deux jours, comprend quatre catégories, à savoir la catégorie Optimist, (minimes et benjamins), la catégorie ILCA 4 pour les participants nés après 2007, la catégorie ILCA 6, ouverte à toutes les tranches d’âges, et enfin la catégorie ILCA 7, réservée aux hommes, a-t-il fait savoir.

M. Senhaji a, en outre, rappelé que cette édition accueille plus de 100 régatiers, hommes et femmes, issus de 8 clubs nationaux, à savoir le club Cap loisirs de Rabat, l’association marocaine des sports nautiques de Salé, le Yacht club de Tanger, le Yacht Club de Mohammedia, la marine Royale de Casablanca, l’association Dalia des sports nautiques, le club nautique de la plage de Rabat et le club de la marine royale à M’diq.

Pour sa part, le directeur technique de la FRMV, Mohammed Oudaadaa, a noté que cet événement bénéficie du soutien de la fédération car il fait partie des compétitions de voile les plus prestigieuses au Maroc, indiquant qu’il constitue l’occasion de découvrir de nouveaux talents dans cette discipline et de repérer de futurs champions et les intégrer à l’équipe nationale, en vue des qualifications pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.