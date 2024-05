Meeting International Mohammed VI d’athlétisme (Diamond League): Le Marocain Soufiane El Bekkali remporte le 3000 m steeple

dimanche, 19 mai, 2024 à 11:13

L’oeuvre prolifique du grand écrivain et intellectuel Edmond Amran El Maleh a été au cœur d’une conférence de haut niveau, samedi à Rabat, dans le cadre de la 29ème édition du Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL) qui consacre un stand en hommage à la mémoire de cette icône de la scène intellectuelle et culturelle marocaine.