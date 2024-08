Le Message de félicitations de SM le Roi, “une motivation pour faire plus d’efforts et honorer mon pays” (Soufiane El Bakkali)

samedi, 10 août, 2024 à 21:04

Salé – Le Message de félicitations de SM le Roi Mohammed VI est “une motivation pour faire plus d’efforts et honorer mon pays lors des grands rendez-vous internationaux”, a affirmé, samedi à Salé, le double champion olympique et du monde en titre sur 3.000 m steeple, Soufiane El Bakkali.

“Ce deuxième sacre olympique aux JO de Paris est une source de fierté pour moi et le fruit d’intenses efforts et entraînements”, a indiqué El Bakkali dans une déclaration à la presse à son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, exprimant sa joie d’avoir offert une deuxième médaille olympique consécutive au Maroc sur 3.000 m steeple.

Il a expliqué que “la première médaille olympique décrochée à Tokyo a constitué une pression supplémentaire pour donner le meilleur de moi-même et me surpasser à Paris”, relevant que le deuxième sacre aux JO dans la capitale française est le fruit d’intenses efforts malgré la blessure qu’il a contractée en mi-saison et qui a perturbé ses préparatifs à ce rendez-vous international.

“Ma première médaille olympique à Tokyo était spéciale, mais celle de Paris l’est encore plus car je l’ai remportée devant la communauté marocaine établie en France qui n’a pas tari d’encouragements et de soutien lors des qualifications et de la finale”, s’est-il réjoui.

Le double champion olympique marocain n’a pas manqué de remercier “toutes les personnes qui ont contribué à mon deuxième sacre olympique consécutif”.

Le champion marocain a réussi une prouesse rarissime aux JO de Paris: conserver son titre olympique sur 3.000 m steeple. Avant lui, seul le Finlandais Volmari Iso-Hollo y est parvenu (JO 1932 et 1936).