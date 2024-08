Ouverture des Jeux Paralympiques de Paris : Najwa Awane et Hicham Lamlas porteront le drapeau national

mercredi, 28 août, 2024 à 16:58

Paris- La championne de tennis sur fauteuil roulant, Najwa Awane et le joueur de cécifoot Hicham Lamlas seront les porte-drapeaux de la délégation nationale, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques qui aura lieu, mercredi soir à Paris, a-t-on appris auprès de la Fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap.

Le Maroc prend part à ces Jeux avec une délégation de 38 athlètes (24 hommes et 14 femmes) dans les épreuves d’athlétisme (déficience motrice et visuelle), de tennis sur fauteuil roulant, de para powerlifting, de para taekwondo, de para cyclisme sur route et de cécifoot.

La cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques commencera à 20h00 sur un parcours reliant l’Avenue des Champs-Elysées à la place de la Concorde.

Ces deux lieux emblématiques de la capitale accueilleront 4400 athlètes paralympiques représentant 184 délégations, qui célébreront le coup d’envoi de 11 jours de compétition à partir du jeudi 29 août.