Participation marocaine aux JO: M. Benmoussa souligne la nécessité d’une nouvelle stratégie pour développer le sport de haut niveau

mardi, 15 octobre, 2024 à 17:31

Rabat – Le bilan de la participation marocaine aux derniers Jeux olympiques de Paris soulève la nécessité d’une nouvelle stratégie pour développer le sport de haut niveau et améliorer les performances des athlètes aux niveaux continental et international à travers une batterie de mesures concrètes à court, moyen et long termes, a souligné, mardi à Rabat, le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa.