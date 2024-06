Qualifications Mondial-2026 (Maroc/Zambie 2-1): Les Lions de l’Atlas font l’essentiel

vendredi, 7 juin, 2024 à 23:46

Agadir – L’équipe du Maroc a battu son homologue de la Zambie par 2 buts à 1, vendredi au Grand stade d’Agadir, en match de la 3è journée des qualifications du groupe E (zone Afrique) de la Coupe du Monde 2026 de football, sans pour autant émettre des signaux positifs quant à l’efficacité offensive, malgré une attaque qui regorge de joueurs talentueux.

Devant des Zambiens bien organisés en défense, les hommes de Walid Regragui ont dominé la rencontre, mais n’arrivaient pas à se montrer décisifs dans les 20 derniers mètres.

Les Lions de l’Atlas ont, pourtant, pris du bon bout la partie, en inscrivant un but sur pénalty, dès la 6e minute, transformé par Hakim Ziyech.

Le pénalty en soi illustre toutes les bonnes intentions avec lesquelles les joueurs marocains ont entamé le match: monopolisant le jeu, faisant circuler le ballon à un rythme assez élevé et se montrant coriaces dans les duels, les poulains de Regragui ont fini par créer la brèche sur une passe en profondeur de Azzedine Ounahi vers Youssef En-Nesyri, qui pousse à l’erreur le défenseur Stoppila Sunzu.

Toutefois, les Nationaux n’ont pas su fructifier l’avantage psychologique que ce but précoce devait leur procurer. Dominant les débats et acculant leur adversaire dans sa zone, ils n’arrivent toutefois pas à trouver des solutions devant les buts de Lawrence Mulenga, le gardien zambien.

De l’autre côté, les Zambiens, timides au début, s’offrent une première occasion à la 12e minute, suite à une passe dans le dos de la défense marocaine, mais Bounou s’aventure loin de ses bois pour intercepter la balle et éloigner le danger.

Mais c’est à partir de la 20e minute que l’équipe de Zambie commence à s’offrir des temps forts, lançant deux alertes sérieuses. La première à la 37e minute sur une occasion similaire à celle de la 12e, mais plus proche des dix-huit mètres marocains, et Bounou, encore une fois, se mue en libéro pour sauver les meubles.

Le deuxième avertissement est intervenu en temps additionnel (45+2), quand Patson Daka gagne son duel avec Nayef Aguerd sur le flanc droit et sert Emmanuel Banda, qui était en face des buts, mais ce dernier rate le coche.

A la reprise, les Lions de l’Atlas poursuivaient, tant bien que mal, leur quête de solutions offensives. Regragui, inquiet du déroulement du match, aligne Ayoub El Kaabi et Soufiane Rahimi, qui remplacent En-Nesyri et Ziyech. Juste avant ce changement, l’équipe nationale a donné des sueurs froides au Zambiens, sur une combinaison entre l’attaquant du FC Séville et Diaz, mais le joueur du Real Madrid rate son tir (63e).

Cette occasion semblait annoncer le deuxième but, survenu sur une infiltration de Diaz, qui s’engouffre du flanc droit et fait une passe en retrait vers Eliesse Ben Seghir, qui se trouve seul face au gardien de but battu et place calmement le cuir dans le filet (67e).

Mais encore une fois, les joueurs marocains n’arrivent pas à exploiter leur ascendant mental et ont sombré à nouveau dans leur inefficacité devant les buts, malgré une domination de bout en bout.

Les Zambiens en profitent pour s’offrir une réduction de score inespérée: sur une contre-attaque rapide, Edouard Chilufya se trouve face-à-face avec Bounou et place la balle sur le côté gauche du gardien marocain (80e), condamnant le public à vivre une fin de partie stressante.

Grâce à cette victoire, le Maroc consolide sa place de leader du groupe E avec six points, récoltés en deux rencontres.

Le match contre la sélection du Congo Brazzaville, comptant pour la 4è journée, se tiendra le 11 juin au grand stade d’Agadir (20h00), au lieu du stade des Martyrs à Kinshasa en République démocratique du Congo.