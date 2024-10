Saïdia: La FRMF rend hommage aux anciens internationaux de la région de l’Oriental

dimanche, 13 octobre, 2024 à 21:29

Saïdia – La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a organisé, dimanche à Saïdia, une cérémonie en l’honneur des anciens joueurs internationaux de la région de l’Oriental ayant évolué au Mouloudia Club d’Oujda (MCO) et à la Renaissance Sportive de Berkane (RSB).

Lors de cette cérémonie, à laquelle ont assisté Jamal Kaouachi et Mohamed Houar, membres du comité directeur de la FRMF, représentant Fouzi Lekjaa, président de la FRMF, ainsi que Walid Regragui et les membres de l’équipe nationale “A”.

Les joueurs honorés sont Mohamed El Filali, Kamal Smiri, Rachid Nekrouz, Mohamed Merzak, Mustapha Tahiri, El Hachmi El Brazi, Hmida Boushaba, Houssine Bouchakhchakh, Yahia El Harasse, Hassan Alla, Abdelhafid Fekkoul, Alaa Eddine Tmimi, Mohamed Biad, Mohamed El Idrissi, et Hmida Belhiouane.

Lors de cette cérémonie, les intervenants ont souligné l’importance de cette belle initiative pour ancrer une culture de reconnaissance, tout en insistant sur la nécessité de l’étendre à l’avenir à toutes les régions du Royaume.

Cet hommage symbolique est une reconnaissance aux efforts et aux sacrifices de ces anciens joueurs issus de la région de l’Oriental, qui ont contribué à forger la réputation du football marocain sur le plan continental et international.

“On ne doit pas oublier ces anciens joueurs qui ont marqué l’histoire du football marocain”, a déclaré à la presse l’entraîneur de l’équipe nationale, Walid Regragui, ajoutant que les jeunes joueurs et leurs prédécesseurs font tous partie d’une même famille.

“Nous sommes très contents d’assister à cette cérémonie parce que les anciens joueurs de l’équipe nationale, qui méritent tout notre respect, ont écrit certaines des plus belles pages du football marocain”, a-t-il ajouté.

De son côté, Jamal Kaouachi, membre du comité directeur de la FRMF, a indiqué que cette cérémonie a pour objectifs de créer un pont entre les générations et de promouvoir la culture de reconnaissance au sein de la société en général, et dans le domaine du football en particulier.

Cet hommage symbolique qui s’est déroulé dans une ambiance familiale et bon enfant est une reconnaissance aux efforts et au dévouement des anciens joueurs, qui ont contribué au développement du football national et son rayonnement, a-t-il fait remarquer, notant que cette initiative mérite d’être étendue aux autres régions du Royaume.

Plusieurs joueurs honorés lors de cette cérémonie ont tenu, dans des déclarations à la MAP, à saluer hautement ce geste fort louable de la part de la FRMF qui, en plus de la reconnaissance et la gratitude, a permis de réunir dans une même salle des anciennes gloires avec les membres de l’équipe nationale, dont les grandes réalisations sont une source de fierté pour tous les Marocains.