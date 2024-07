Semaine du cheval 2024 (championnat du Maroc de saut d’obstacles seniors): Abdelkebir Ouaddar remporte le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI

dimanche, 7 juillet, 2024 à 15:20

Le Championnat National des Sports urbains et Sports similaires, au titre de l’année sportive 2023- 2024, dans les catégories “Skateboard” et “Rollers”, a été organisée, samedi à Marrakech, à l’initiative de la Fédération Royale Marocaine des Sports Urbains et Sports Similaires (FRMSU).