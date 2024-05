Signature d’une convention de partenariat entre le Maroc et le Gabon pour la promotion du volley-ball et du beach-volley

lundi, 27 mai, 2024 à 18:59

Le Maroc et le Sénégal sont animés d’une volonté commune de porter encore plus haut leurs relations bilatérales sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a affirmé, lundi à Rabat, la ministre sénégalaise de l’Intégration Africaine et des Affaires étrangères, Mme Yassine Fal.