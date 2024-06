Sonasid High Atlas Ultra Trail 2024 : Participation de plus de 700 coureurs issus de 15 pays (organisateurs)

samedi, 1 juin, 2024 à 21:45

Commune Ouirgane (Province d’Al Haouz) – Plus de 700 coureurs parmi les passionnés des courses à pied et de montagne, issus de 15 pays prendront part à L’édition 2024 du Sonasid High Atlas Ultra Trail (Sonasid HAUT), a annoncé, vendredi, le comité d’organisation de cet événement sportif, prévu les 1er et 2 juin dans la province d’Al Haouz.