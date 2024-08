Sport pour tous : Activités sportives au profit de 188 pensionnaires mineurs de la prison Toulal 2 à Meknès

vendredi, 2 août, 2024 à 14:46

Meknès – La Fédération Royale Marocaine de Sport pour Tous (FRMSPT) a organisé, jeudi, des activités socio-sportives au profit de 188 pensionnaires mineurs de la prion locale Toulal 2 de Meknès dans le cadre de la caravane nationale du sport de masse, lancée le 15 juillet dernier.

S’exprimant à cette occasion, le directeur de la prison locale Toulal 2, M. Aziz Lakhal, a souligné l’impact sur les bénéficiaires de cet événement sportif qui coïncide avec les festivités célébrant le 25ème anniversaire de l’intronisation de SM le Roi Mohammed VI.

Il a indiqué que ces activités ont constitué une opportunité de stimuler l’esprit de compétition et de communication entre les pensionnaires de la prison locale de Toulal 2.

M. Lakhal a également estimé que de telles initiatives ne peuvent que contribuer à consolider le plan stratégique de la Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR), notamment l’approche visant à permettre aux détenus des établissements pénitentiaires de pratiquer des activités sportives et physiques, dans le cadre des efforts de prévention sanitaire et ceux visant leur réinsertion dans la société après leur libération.

Le responsable a rappelé que l’organisation de cet événement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat liant la Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion avec la FRMSPT, visant à promouvoir la pratique sportive au sein des établissements pénitentiaires, de préserver la santé des pensionnaires et de préparer leur réintégration après leur libération.

Dans le même contexte, M. Youssef Chaaraoui, chargé des activités culturelles, artistiques et sportives à la prison locale Toulal 2, a fait savoir que les détenus bénéficient de programmes d’alphabétisation, d’éducation non formelle et d’éducation à tous les niveaux (primaire, collège, secondaire et université), soulignant à cet égard que 22 détenus de l’établissement ont obtenu cette année leur baccalauréat.

Il a ajouté que de nombreux détenus suivent aussi des formations professionnelles dans plusieurs filières notamment l’électricité, la teinture et l’informatique, comme ils bénéficient de façon régulière de programmes éducatifs, culturels, artistiques et sportifs.

De son côté, M. Aziz Besbes, membre du bureau directeur de la FRMST a souligné que la Fédération s’efforce de permettre à chaque citoyen, homme et femme, de pratiquer une activité physique, en raison de son impact sur l’individu et la société, conformément aux dispositions de la constitution du Royaume, qui considère la pratique du sport comme un droit humain fondamental.

Il a rappelé que la caravane nationale des sports de masse, organisée par la Fédération royale marocaine des sports pour tous sous le signe “Le sport de masse, une condition essentielle pour l’édification d’une société saine”, a sillonné jusqu’à présent 10 régions.

La caravane fera escale à Ksar Seghir (3 août) avant d’arriver à Rabat le 5 août.