Tanger: Coup d’envoi du Rallye ” The Morocco Classic”

dimanche, 29 septembre, 2024 à 12:16

Tanger- Le coup d’envoi de l’édition méditerranéenne du Rallye” The Morocco Classic” a été donné, samedi à Tanger, en présence de participants marocains et étrangers, et de passionnés des voitures classiques.