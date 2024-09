Tanger : Signature d’un protocole de coopération entre l’Association marocaine de la presse sportive et ses homologues espagnole et portugaise

jeudi, 19 septembre, 2024 à 10:57

Tanger – L’Association marocaine de la presse sportive (AMPS) et ses homologues espagnole et portugaise ont procédé, mercredi à Tanger, à la signature d’un protocole de coopération, portant sur une collaboration plus étendue entre les structures en vue de l’organisation conjointe de la Coupe du Monde de Football 2030.

Le protocole de coopération a pour objectif d’établir un cadre de coopération entre les trois associations, en mettant en avant l’héritage commun sur le plan footballistique, culturel et humain, et également d’unir les efforts des professionnels afin de soutenir les grandes initiatives liées à l’organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030.

Ce protocole entend aussi renforcer les relations entre les journalistes sportifs des trois nations, en favorisant le partage d’expériences professionnelles et en veillant à préserver l’héritage durable que laissera cette organisation collective de la Coupe du Monde.

Cette initiative témoigne également de la conviction partagée par les trois associations que les médias représentent un levier essentiel pour garantir le succès des grands événements sportifs. Elle reflète ainsi leur prise de conscience du rôle clé que peuvent jouer les médias sportifs dans la préparation de la Coupe du Monde, une édition unique dans l’histoire de cette compétition mondiale co-organisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.

Le président de l’AMPS, Badreddine El Idrissi, a souligné dans ce sens que la signature du protocole marque “un moment fort” où les trois associations s’unissent pour créer une structure commune, visant à soutenir les efforts des pays organisateurs pour offrir une Coupe du Monde exceptionnelle, notant que les médias jouent un rôle clé dans le succès des grands événements sportifs et dans la transmission de leur héritage.

Il a ajouté que le protocole vise également à créer un front commun pour défendre les intérêts des journalistes sportifs, à établir une plateforme d’échanges d’expertises, à soutenir les jeunes journalistes, à promouvoir la formation, et à favoriser le partage d’expériences entre les trois pays, soulignant par ailleurs, que le choix de Tanger pour accueillir cette cérémonie a été motivé par la symbolique de la ville, véritable carrefour culturel et espace d’échanges entre ces nations.

De son côté, le vice-président de l’Association espagnole de la presse sportive, Jesus Alvarez, a indiqué que l’objectif principal du protocole est de capitaliser sur l’expérience médiatique propre à chacun des trois pays, relevant qu’il vise à créer un cadre permettant d’accompagner et de soutenir les journalistes sportifs du monde, dans la couverture des événements de la Coupe du Monde 2030, tout en cherchant également à harmoniser les efforts médiatiques pour suivre toutes les étapes des préparatifs du Mondial.

Le président de l’Association portugaise de la presse sportive, Manuel Queiroz, a, pour sa part, déclaré que ce protocole renforcera les efforts des journalistes dans leur couverture de la Coupe du Monde 2030, que ce soit à travers la couverture et les commentaires sur les matchs, la transmission de l’ambiance du tournoi, ainsi que les activités parallèles visant à mettre en valeur la culture de chaque pays.

Et d’ajouter: “nous aspirons à faire de la Coupe du Monde un moyen de rapprochement entre les trois nations. Cette édition sera unique et remarquable, car bien que les pays organisateurs aient des cultures différentes, ils partagent une humanité commune”.