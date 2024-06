Tour du Maroc cycliste : Le Marocain Anouar Rahmou remporte la 9e étape

samedi, 8 juin, 2024 à 19:57

Rabat – Le Marocain Anouar Rahmou a remporté la 9e étape du Tour du Maroc cycliste, courue samedi entre Meknès et Rabat, alors que le Français Axel Narbonne Zuccarelli s’est emparé du maillot jaune de leader.

Rahmou a parcouru les 134,1 km de l’étape en 3h 15:04, devançant respectivement son compatriote Ibrahim Sabahi et le Français Rayan Boulahoite, auteurs du même chrono.

La 10e et dernière étape est prévue dimanche entre Rabat et Casablanca sur 124,5 km, en passant par Khemisset, Tifelt, Sidi Allal Bahraoui et Salé.