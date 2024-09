US Open (Juniors): La Marocaine Malak El Allami sacrée en double, une première dans l’histoire du tennis marocain

samedi, 7 septembre, 2024 à 20:53

Les deux confrontations entre le Maroc et la Centrafrique, comptant pour les 3è et 4è journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2025) auront lieu au Stade d’honneur d’Oujda, a annoncé la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.