Leipzig : M. Abdeljalil met en exergue le projet de Charte nationale pour une mobilité inclusive et durable

jeudi, 23 mai, 2024 à 13:39

Leipzig – Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, a mis la lumière, mercredi à Leipzig (Allemagne), sur le projet en cours d’élaboration d’une Charte nationale pour une mobilité inclusive et durable au Maroc, dans le cadre des efforts de la communauté internationale pour la décarbonation des transports.

Intervenant lors d’une table ronde ministérielle sur le thème “Transport et changement climatique : Avancer après la COP28”, organisée dans le cadre du Sommet 2024 du Forum International des Transports (FIT), le ministre a souligné que cette charte stratégique comprendra une vision globale, des principes directeurs, des objectifs clairs et les engagements de toutes les parties prenantes, en vue d’unifier les efforts à tous les échelons de la gouvernance et de la prise de décision.

Cette initiative, qui englobera l’ensemble des modes de transport routier, ferroviaire et aérien, “place le Maroc comme un pionnier dans l’adoption de pratiques de transport durable, en adéquation avec ses engagements internationaux pris lors de la COP28 et dans d’autres cadres mondiaux”, a-t-il relevé.

Le ministre a évoqué les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés lors de la COP28, rappelant que ces objectifs consistent à intensifier les efforts pour éliminer les combustibles fossiles, tripler la capacité mondiale en énergie renouvelable et diminuer les émissions dans le secteur des transports.

Dans ce sens, il a mis en avant la nécessité de créer un cadre d’orientation national pour appliquer les décisions de la COP28 et renforcer les ambitions de décarbonation au niveau national et international, notant que la future charte nationale pour une mobilité inclusive et durable au Maroc s’inscrit dans cette perspective.

Une délégation marocaine de haut niveau, conduite par M. Abdeljalil, prend part aux travaux du Sommet 2024 du FIT, qui se tient du 22 au 24 mai courant à Leipzig sous le thème “Rendre les transports plus écologiques: Restons concentrés en temps de crise”.

La délégation marocaine, composée de représentants du ministère du Transport et de la Logistique et des établissements et entreprises publics sous tutelle, ainsi que d’autres départements ministériels et organismes publics et privés, participe aux différentes sessions ministérielles, aux tables rondes et aux conférences de cet événement, plus grand rassemblement mondial des ministres des transports et premier événement sur la politique des transports à l’échelle internationale.