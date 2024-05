Réunion jeudi du Conseil de gouvernement

lundi, 27 mai, 2024 à 15:17

Le Royaume du Maroc dénonce et condamne fermement le raid mené par l’armée israélienne contre un camp abritant plus de 100.000 déplacés palestiniens près de la ville de Rafah et qui a fait des dizaines de morts et blessés parmi les civils, en flagrante violation du Droit international et du Droit international humanitaire, a indiqué une source responsable au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.