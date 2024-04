Signature de deux mémorandums d’entente entre le Maroc et Djibouti dans le domaine de la santé et de la protection sociale

vendredi, 26 avril, 2024 à 21:19

Rabat – Le Maroc et Djibouti ont signé, vendredi à Rabat, deux mémorandums d’entente (MoU) portant sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans les domaines de la santé et de la protection sociale.

Ces MoU ont été signés lors d’une cérémonie, présidée par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, en compagnie du ministre du Travail chargé de la Formalisation de la Protection sociale de Djibouti, Omar Abdi Saïd, et en présence du Directeur général du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Rabat, ainsi que de la Directrice de la Caisse nationale de Sécurité sociale de Djibouti.

Le premier accord vise à renforcer la coopération entre le Maroc et Djibouti dans le domaine de la protection sociale, tandis que le deuxième établit un cadre de coopération et de partenariat entre le CHU de Rabat et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Djibouti, visant à renforcer les capacités des professionnels de la santé des deux pays dans trois domaines principaux, à savoir médical et pharmaceutique, infirmier et administratif et financier.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de signature, M. Ait Taleb précisé que “cette initiative historique s’inscrit dans le cadre du partage de l’expertise marocaine dans les domaines de la santé et de la protection sociale avec tous les pays africains frères”, notant que l’avenir du continent africain dépend de l’union des Africains.

Le ministre a également réitéré la ferme disposition du ministère de la Santé et de la Protection sociale à renforcer les relations avec le pays frère de Djibouti dans le domaine de la santé et de la protection sociale, soulignant qu’il est impossible de parler d’une réforme du système de santé sans une réforme globale du système de protection sociale.

Dans une déclaration similaire, M. Abdi Saïd s’est félicité de la coopération fructueuse entre les deux pays dans les domaines de la santé et de la protection sociale, saluant les efforts déployés par le Royaume dans cette initiative sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Il a par ailleurs, ajouté que son pays cherche à travers ce partenariat à bénéficier de l’expertise marocaine en matière de formation médicale et paramédicale et des technologies modernes dans le domaine de la santé, rappelant qu'”un grand nombre de cadres djiboutiens de la santé sont formés dans des établissements marocains”.

La signature de ces deux MoU s’inscrit dans le cadre du renforcement des moyens de coopération entre le Maroc et Djibouti dans les domaines de la santé et de la protection sociale, ainsi que dans le cadre de la nouvelle dynamique des relations bilatérales dans divers domaines.

Ces accords, qui s’inscrivent dans le cadre de la coopération Sud-Sud, visent à consolider les initiatives de recherche scientifique et technique, à favoriser l’échange de savoir-faire, à promouvoir la formation pour l’avancement du secteur de la santé dans les deux pays, ainsi qu’à enrichir les opportunités offertes aux étudiants, aux professionnels et aux chercheurs dans le domaine de formation continue. Leur objectif est également de renforcer les compétences professionnelles de tous les acteurs œuvrant dans le domaine de la santé et de la protection sociale des deux pays.