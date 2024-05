Casablanca : coup d’envoi de la 11ème édition de Logismed

mardi, 7 mai, 2024 à 12:15

Casablanca – Les travaux du 11ème Salon International du Transport et de la Logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed) ont démarré, mardi à Casablanca, sous le thème “Quelles stratégies logistiques face aux défis économiques, géopolitiques et environnementaux ?”.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce salon, dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, se veut un carrefour dynamique où l’écosystème logistique se réunit pour échanger et s’inspirer mutuellement.

Au menu de cette 11ème édition, figure un programme varié comprenant des expositions, des conférences et des rencontres, offrant ainsi une plateforme de discussion incontournable pour tous les acteurs impliqués.

Pendant trois journées dédiées aux partage d’expériences, au business et au networking, Logismed s’engage à s’adresser aux enjeux multiples et complexes auxquels font face les entreprises sur les plans économique, stratégique et environnemental.

Pour ce faire, des solutions concrètes seront présentées sur les stands des exposants et partenaires, et des interventions à la fois pragmatiques et pédagogiques seront proposées lors des conférences animées par de nombreux experts et praticiens nationaux et internationaux du secteur.

Ce salon sera également marqué par l’annonce des gagnants de la 7ème édition des trophées marocains de la logistique – Moroccan Logistics Awards (MLA 2024). Organisée en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), cette 7ème édition des MLA propose quatre catégories de prix (“Projet logistique de l’année”, “Immobilier logistique de l’année”, “Projet Green logistics de l’année” et “Start up de l’année”).

Logismed a pour objectifs principaux d’apporter une contribution active dans la promotion de la culture logistique au Maroc et la valorisation des métiers du secteur, ainsi que dans la création d’un mouvement soutenu fédérant toutes les composantes de la communauté logistique au plan national.