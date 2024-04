Maroc-France : les moyens de renforcer la coopération parlementaire au cœur d’entretiens à Rabat

vendredi, 26 avril, 2024 à 23:56

Les participants au Forum économique Maroc-France, tenu vendredi à Rabat, sous le thème “Ensemble vers un élan renouvelé des opportunités économiques et sociales”, ont appelé à à concevoir les relations économiques Maroc-France à travers un nouveau paradigme, dont les maîtres mots sont le “made with Morocco” en vue d’une meilleure complémentarité et intégration des deux économies.