Festival de Fès de la Culture soufie: Le violoncelliste français Aurélien Pascal en concert à Dar Adiyel

jeudi, 25 avril, 2024 à 23:59

Le ministre français de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, a animé, jeudi au campus de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Rabat, une conférence sur le thème: “Le partenariat Maroc-France en matière d’énergie, un atout pour l’Afrique et l’Europe”.