Le Festival des musiques sacrées de Fès, une plateforme mondiale au service du dialogue interculturel (Ambassadeur d’Espagne au Maroc)

jeudi, 23 mai, 2024 à 10:00

Rabat – Le Festival des musiques sacrées du monde de Fès, dont la 27è édition est prévue du 24 mai au 1er juin, se positionne désormais comme une plateforme mondiale au service du dialogue interculturel, a souligné l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Enrique Ojeda Vila.

Ce festival, qui a dépassé le cadre régional pour s’imposer à l’échelle mondiale, constitue un rendez-vous annuel pour “dialoguer et mieux comprendre d’autres cultures et civilisations”, a-t-il expliqué dans une interview accordée à la MAP.

L’ambassadeur espagnol s’est félicité de la participation de son pays en tant qu’invitée d’honneur de l’édition 2024 de ce festival, qui a choisi pour thème “la quête de l’esprit Al Andalus”, mettant en avant les liens historiques et culturels unissant les deux pays.

Le festival, qui mettra à l’honneur les nûbat, cantigas, chants ladinos et flamenco, est également un lieu pour célébrer la culture dans son sens le plus large, a-t-il poursuivi, mettant en exergue l’esprit d’Al-Andalus comme symbole d’une civilisation fondée sur la rencontre des trois religions monothéistes et leurs cultures.

Le diplomate espagnol a fait observer que son pays sera fortement représenté pendant les dix jours du festival, à travers les performances musicales prévues, dont celle du célèbre guitariste flamenco, Vicente Amigo, qui promet un concert exceptionnel, le trio Tres Linéas, et le groupe Raices musicales gallegas

Il a mis en exergue l’excellence des relations culturelles entre les deux pays, fondées sur plusieurs points communs partagés par les sociétés espagnole et marocaine, ainsi que sur la proximité géographique et humaine qui favorise les échanges créatifs dans divers domaines.

Selon lui, cette proximité entre les deux pays favorise la mise en œuvre de projets créatifs conjoints dans les domaines de l’art, la musique, l’éducation et la recherche scientifique.

Il a cité, à titre d’exemple, des événements organisés conjointement par les deux pays au service du renforcent du dialogue interculturel. dont le Festival des Cinémas Africains de Tarifa-Tanger (FCAT) à Tanger.

Ojeda Vila a évoqué l’enseignement de la langue espagnole au Maroc et son rôle clé dans le développement des relations culturelles et académiques entre les deux pays.

Avec ses six centres à travers le Royaume, le réseau de l’Institut Cervantes au Maroc est le deuxième plus important du monde, ce qui témoigne de la place de plus en plus importante de la langue espagnole dans ce pays voisin, a-t-il assuré.

Il a également fait part d’une augmentation significative de la demande des Marocains sur l’apprentissage de l’espagnol, aussi bien au niveau des Instituts Cervantes que des écoles espagnoles et des universités marocaines.

Le diplomate espagnol a, par ailleurs, mis en avant l’apport des Marocains établis en Espagne, “la plus grande communauté étrangère du pays”, au rapprochement entre les deux pays.

Le Festival de Fès des musiques sacrées du monde et son Forum, créés respectivement en 1994 et 2001, s’inscrivent dans la tradition savante, artistique et spirituelle de la ville.

Le Festival fut désigné en 2001 par l’ONU comme l’un des événements marquants contribuant au dialogue des civilisations. L’évènement a rallié des artistes de notoriété internationale de tous les horizons, partageant la quête du sacré.