SIEL 2024: Les résidences d’écriture, un environnement propice à la création littéraire (Présidente de la Fondation Jan Michalski)

vendredi, 10 mai, 2024 à 16:29

Rabat – La coopération entre le Maroc et la Gambie est exemplaire, constante et en pleine expansion, a indiqué, vendredi à Rabat, le ministre gambien des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Gambiens à l’étranger, Mamadou Tangara. Le Maroc et la Gambie sont unis par des liens séculaires forts et solides, et une […]